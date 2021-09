Atlético : Antoine Griezmann a changé de look

À 30 ans, Antoine Griezmann est de retour à l’Atlético de Madrid. Prêté par le FC Barcelone (avec une option d’achat fixée à 40 M€), l’international tricolore, auteur d’un doublé hier soir face à la Finlande, est arrivé ce matin dans la capitale espagnole. Et tout est allé vite.

Après avoir envoyé un message aux supporters rojiblancos et réalisé son premier entraînement sous les ordres de Diego Simeone, Griezmann a reçu sa nouvelle tunique floquée du numéro 8 des mains du président Enrique Cerezo. L’instant a été immortalisé en photo et publié sur le compte Twitter du club espagnol. Et sur les clichés, on peut très rapidement constater que le natif de Mâcon en a terminé avec les cheveux longs !