FIFA 22 : la nouvelle Team of the Week dévoilée !

La Team of the week numéro 7 est tombée. EA Sports a encore concocté un onze alléchant avec les joueurs qui ont brillé le week-end dernier. On y retrouve de vieilles connaissances de la Ligue 1 comme Buffon et Carrasco, mais aussi deux joueurs actuels de notre championnat avec Marquinhos et Andy Delort ! Tout cela vous est expliqué dans le deuxième épisode de FUT Express !

