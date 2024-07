Real Madrid : Raúl et Álvaro Arbeloa rendent hommage à Kylian Mbappé

C’est le grand jour : Kylian Mbappé a été présenté en grande pompe au Santiago Bernabéu ce mardi midi devant près de 80 000 socios et supporters madrilènes. De nombreuses personnes influentes de la Casa Blanca étaient aussi présentes, à commencer bien évidemment par Florentino Perez, président du club, mais aussi Zinédine Zidane et l’ancien capitaine, Raul, qui a déclaré : «ce fut une très belle journée pour lui et pour tous les Madridistas. Son rêve est devenu réalité».

Également invité, l’ex-défenseur, Alvaro Arbeola, a aussi parlé de cette journée légendaire dans l’histoire du Real Madrid : «le visage joyeux de Kylian dit tout. Il réalise un rêve et c’est le bonheur pour lui et tous les Madridistas». Debout sur l’estrade aux côtés de Mbappé, Zidane et Perez, le président d’honneur du club, José Martínez Sánchez plus connu sous le nom de Pirri, a souligné : «c’est un garçon très simple, il parle très bien espagnol et ils vont vraiment bien l’aimer ici. Il est actuellement le meilleur joueur du monde». L’ancien Parisien voit la vie en rose sous le ciel de Madrid !