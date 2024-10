PSG, Reims : Gabriel Moscardo va enfin jouer

L’énigme Gabriel Moscardo en passe d’être résolue. Prêté au Stade de Reims depuis le début de saison, le milieu défensif brésilien n’a toujours pas joué la moindre minute sous le maillot du club champenois. Un problème qui devrait être levé ce week-end, car le joueur sous contrat avec le Paris Saint-Germain a été convoqué dans le groupe rémois se rendant à Auxerre, ce dimanche à 17 heures.

Plus appelé depuis la deuxième journée face à l’Olympique de Marseille, le Brésilien devrait jouer quelques minutes pour son retour. «Moscardo sera de retour dans le groupe et on va dire en état d’être compétitif. Sur quel temps de jeu ? C’est encore à déterminer. Probablement pas sur des temps très longs, mais il est là et se sent bien» a confié son entraîneur Luka Elsner, avant la rencontre face à l’AJA. La Ligue 1 s’apprête à découvrir une nouvelle pépite.