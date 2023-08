Barça : le salaire réservé à Neymar connu

La suite après cette publicité

L’histoire entre le PSG et Neymar semble toucher à sa fin. Le joueur brésilien ne veut plus rester à Paris qui ne compte pas non plus sur lui. Reste désormais à lui trouver une porte de sortie alors qu’il dispose d’un salaire XXL et qu’il souhaite vivement retourner au FC Barcelone. Pour le moment, seul un club saoudien semble être en mesure de s’aligner sur les demandes du PSG.

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone espère réussir à faire un gros coup en récupérant le Brésilien en prêt, si possible en provenance dans un club saoudien. Les Blaugranas sont disposés à offrir un salaire de 12 millions par saison à la star brésilienne. Pas plus. Si cette opération venait à se boucler, le Barça ne recruterait aucun autre joueur à part un latéral droit.