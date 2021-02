OM : Dario Benedetto commente la rumeur Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli, toujours à la tête de l'Atlético Mineiro, est annoncé comme la priorité de l'Olympique de Marseille pour remplacer André Villas-Boas. L'attaquant phocéen Dario Benedetto (30 ans), qui le connaît bien, a commenté la rumeur ce vendredi en conférence de presse.

«Ce que j’ai pu voir, c’est sur les réseaux. Je ne sais pas si c’est vrai ou pas, c'est une décision du coach et du directeur sportif. Il m’a appelé en sélection pour la première fois de ma carrière, c'est un excellent entraîneur qui l’a prouvé partout, dans tous les clubs où il est passé, mais c’est une décision qui appartient à la direction. S’il vient, je serai très content, il est argentin, il sera le bienvenu et on lui fera un bel accueil. Mais de mon côté, je ne sais rien de plus», a lâché l'Argentin.