OL : John Textor est très confiant après le passage devant la DNCG !

L’OL traverse une passe plus que compliquée. Alors que Fabio Grosso détient un bilan cataclysmique depuis son retour en terres lyonnaises, les Gones sont encore englués à une place de lanterne rouge plus que gênante. Et les problèmes lyonnais pourraient encore s’accentuer dans les prochaines semaines. En effet, alors que le club basé entre Rhône et Saône avait déjà vu ses transferts et sa masse salariale être encadrés par la DNCG lors du mercato estival, le gendarme financier du football français pourrait encore sévir dans les prochaines semaines, mettant le mercato hivernal en grand péril.

La suite après cette publicité

Ce mardi, John Textor, le président de l’OL, avait un rendez-vous avec l’organisme pour présenter un bilan financier qui puisse permettre aux pensionnaires du Groupama Stadium d’éviter les sanctions. Et au sortir de cette entrevue, l’homme d’affaires américain semblait confiant, à l’instar de son flegme affiché depuis plusieurs semaines. Au micro de RMC Sport, Textor semblait même heureux après la réunion : «J’ai apprécié la réunion. On a été bons sur les chiffres. On a montré que le premier quart de la prochaine année fiscale sera très bon. Tout le monde sait ce que l’on a fait sur les ventes de joueurs. On a transmis aussi les très bons chiffres du refinancement de la dette. Les agences de notation pensent qu’on va dans la bonne direction. Quant au processus devant la DNCG, c’est nouveau pour moi.»

À lire

OL : Textor confirme sa réunion avec Fabio Grosso

Textor espère que la DNCG lèvera les sanctions financières

Présentant un bilan avec un net redressement financier selon ses dires, l’investisseur d’outre-Atlantique avait même promis un mercato hivernal fourni si la DNCG acceptait de donner son feu vert dans les prochains jours. C’est d’ailleurs ce qu’il attend du gendarme financier suite à une réunion menée à bien pour lui ce mardi : «Les contraintes fixées l’été dernier s’appliquent toute la saison. C’est inhabituel de leur part de lever ces sanctions mais c’est ce qu’on leur a demandé. On aimerait investir intelligemment mais de manière significative lors du prochain mercato. Toutes les équipes ont des manques et on en a, nous aussi, bien sûr. On verra bien. Nos progrès sont impressionnants. Notamment le travail sur la dette. Aujourd’hui nous avons des liquidités. Ce qui est très bien. On espère qu’ils vont le reconnaître.»

La suite après cette publicité

Arrivé en mai dernier à la présidence de l’OL, Textor avait d’ailleurs déclaré à de multiples reprises qu’il n’avait pas su composer avec la DNCG et le fonctionnement en France, inédit pour lui. Fort de cette mésaventure l’été dernier, le natif du Missouri est plus confiant pour cette fois comme il l’a encore rabâché au micro de RMC Sport. Sûrement trop confiant, ce dernier s’est fendu d’une remarque très osée sur le niveau des nouvelles recrues, surtout lorsque l’on regarde le rendement de ces dernières pour le moment : «maintenant, on sait comment s’y préparer. On a beaucoup appris lors de notre premier passage. Quand vous rachetez un club, vous avez tendance à penser que vous pouvez faire ce que vous voulez. La DNCG nous a forcés à prendre des décisions qui se sont avérées bonnes pour le club, comme faire des ventes, et je pense vraiment que les joueurs qui sont arrivés sont aussi bons que ceux qui sont partis. Donc, je pense que la fermeté de la DNCG lors de la première audition a été bénéfique pour nous.» Sans gros mercato, il serait alors quasi impossible pour l’OL d’entrevoir un éventuel maintien alors que les chances rhodaniennes sont déjà infimes.