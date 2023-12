Guinée, CAN : la raison lunaire derrière la mise à l’écart de Morlaye Sylla

À quelques jours de son entrée en lice en Coupe d’Afrique des Nations, la Guinée traverse une zone de turbulences. Après le craquage complet d’Ibrahima Cissé sur les réseaux sociaux en apprenant sa non-sélection pour l’événement sportif africain de l’année, le Syli National se retrouve désormais chahuté par la polémique liée à Morlaye Sylla. À l’instar du milieu de terrain du FK Oural, le joueur du FC Arouca ne sera pas du voyage en Côte d’Ivoire.

Ce jeudi, la presse britannique s’est penchée sur les raisons pouvant justifiées son absence à la CAN. À en croire les informations rapportées par le Daily Mail, le milieu de terrain de 25 ans serait toujours en froid avec son sélectionneur, Kaba Diawara. Selon le tabloïd britannique, le premier aurait accusé le second de lui avoir volé le maillot de la star auriverde Vinicius Jr qu’il avait réussi à récupérer à l’issue du match amical contre le Brésil (4-1), en juin dernier. Par la suite, le Guinéen aurait exigé une fouille minutieuse de l’ensemble du vestiaire ce qui aurait intensifié les tensions avec son coach. Résultat, le joueur ne s’est toujours pas excusé et restera donc à quai.