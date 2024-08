Élections LFP : Vincent Labrune se voit comme le meilleur candidat possible

Élu président de la LFP en 2020 à la surprise générale, Vincent Labrune ne s’est pas fait que des amis en quatre ans de règne. S’il a dû gérer l’épisode Mediapro, l’ancien patron de l’OM se voit reprocher le contrat avec CVC et surtout une mauvaise gestion des droits TV de la L1. Des droits (pour la période 2024-2029) qui ont été vendus moitié moins cher que ce qui était espéré. Enfin, à l’heure où l’élection du nouveau président de la LFP approche, Labrune est accusé d’avoir tout organisé pour faciliter sa réélection. Des accusations qu’il a balayées d’un revers de la main après avoir confirmé qu’il comptait se représenter, s’estimant même comme le seul candidat capable de pouvoir diriger le football français en ces temps troubles.

La suite après cette publicité

« Avec Arnaud Rouger, on souhaite poursuivre notre action pour finaliser notre plan de réformes. Malheureusement, quatre ans n’ont pas été suffisants pour régler l’ensemble des crises que l’on a dû affronter. Pour nous, ce n’est pas un nouveau mandat, mais la suite du précédent. Et j’estime que nos réussites ne sont pas valorisées… (…) Je pense que les dirigeants du football français ont de la mémoire… On a perdu une bataille importante sur les droits domestiques, mais on en a gagné d’autres. Avec Arnaud et les équipes, on est fiers de notre bilan. Et on pense que l’on est les plus à même de gérer le football professionnel français dans toute sa complexité », a-t-il déclaré à L’Équipe.