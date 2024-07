José Mourinho taille le niveau du Portugal de Roberto Martinez

Nouvel entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho n’a bien évidemment pas raté une miette de l’Euro 2024. Forcément déçu par l’élimination du Portugal dès les quarts de finale, le Special One a toutefois confié qu’il n’avait pas été si surpris que ça, notamment à cause du niveau de la Seleção entraînée par Roberto Martinez.

« Le potentiel de l’équipe était très élevé. Je ne me suis pas trop trompé dans mes pronostics quand j’ai dit que le Portugal, la France et l’Angleterre étaient favoris. Deux d’entre eux sont en demi-finale. L’Espagne est la plus grande surprise pour moi, vu la façon dont l’équipe s’est développée. Pour moi, en ce moment, c’est l’équipe qui joue le mieux et celle qui a joué le mieux. Le Portugal n’a pas été fantastique, même s’il a atteint les quarts de finale. Nous nous attendions à mieux. J’étais à Jamor (le stade) avant le coup d’envoi du Championnat d’Europe, lors du match Portugal-Croatie, et ça ne sentait pas bon. Je n’ai pas ressenti de grandes émotions. Pendant le tournoi, l’équipe a continué à avancer, mais sans convaincre. Mais au moment de vérité, le Portugal n’était pas l’une des équipes les plus fortes. Mais c’est une équipe jeune, à part les deux vétérans, une équipe qui a de l’avenir devant elle. La Coupe du monde est à nos portes », a-t-il déclaré à Sport TV.