Mercato PSG : l'Inter Milan fait une annonce forte pour Milan Skriniar

Le nouveau PSG prend forme. Cet été, le club de la capitale a déjà recruté Vitihna, Renato Sanches, Hugo Ekitike ou encore Nordi Mukiele. Et ce n'est pas encore terminé puisque les pensionnaires du Parc des Princes veulent dégraisser tout en accueillant encore quelques renforts. Un défenseur central est donc aussi attendu d'ici la clôture du marché des transferts estival. Et depuis plusieurs mois maintenant, la priorité des décideurs franciliens se nomme Milan Skriniar (27 ans).

Les négociations durent depuis longtemps

Le Slovaque, qui a fait ses preuves avec l'Inter Milan, est une valeur sûre. Son profil est très apprécié à Paris, où on compte lui offrir une place de choix dans l'effectif de Christophe Galtier. Une proposition qui a forcément intéressé Skriniar, qui s'est renseigné auprès d'Achraf Hakimi qu'il a croisé chez les Nerazzurri. Il a également rapidement trouvé un accord avec le PSG pour un contrat longue durée ainsi qu'un salaire fixé à 7,7 millions d'euros par an.

Après cela, une autre partie plus difficile a débuté pour Paris puisqu'il fallait convaincre les Milanais. Pas forcément fermés à un départ, ils ont fixé le prix du joueur à 80 millions d'euros dans un premier temps. Une somme jugée trop élevée par les Français, qui ont d'abord formulé une offre de 60 M€ + Julian Draxler. Après ce premier échec, ils sont revenus à la charge avec une proposition revue à la hausse sans pour autant convaincre l'Inter, qui a finalement demandé 70 millions d'euros.

Inzaghi annonce la couleur

Mais depuis plusieurs semaines, le dossier traîne en longueur. Le joueur commencerait à s'impatienter selon la presse italienne. Même chose pour l'Inter, qui a manqué Bremer (parti à la Juventus) et qui voit le PSG explorer d'autres pistes en parallèle (Wesley Fofana, Mohamed Simakan). Ce vendredi, Simone Inzaghi s'est montré très clair en conférence de presse. «L'équipe est bouclée. Il nous manque juste un remplaçant pour Ranocchia, le club travaille dessus. Pour le reste, notre mercato est terminé, dans le sens des départs comme des arrivées».

Le coach italien, qui va débuter le championnat ce week-end avec son équipe, a mis un terme au dossier Skriniar-PSG. Du moins officiellement. Car officieusement, le PSG ne lâche pas le morceau pour le Slovaque selon nos informations. Il demeure la priorité en défense et veut toujours venir à Paris. De plus, malgré le discours officiel d'Inzaghi, l'Inter explore bien des pistes en parallèles en cas de départ (Todibo, Caleta-Car, Akanji, etc...). Il s'agit peut-être d'une manoeuvre pour mettre la pression sur le PSG. Toutefois, Inzaghi n'a jamais caché qu'il voulait conserver son défenseur, dont il est fan.