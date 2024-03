Real Madrid : Mbappé esquive la boulette de Tchouameni

«Les Espagnols ont vraiment conscience du joueur qu’est Kylian… même si, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, ils vont se rendre compte de la grandeur du joueur.» En lâchant cette phrase à Téléfoot, Aurélien Tchouaméni a peut-être commis une boulette, au sujet de l’avenir de son compatriote. Ce n’est pas faute d’avoir esquivé les questions sur le sujet ces dernières semaines. Mais il peut compter sur le sens de l’esquive de Kylian Mbappé pour le sortir de ce mauvais pas.

Présent en conférence de presse en veille de match France-Chili, Kylian Mbappé a été interrogé sur la déclaration de Tchouaméni et son véritable sens. « Il parlait de moi, j’ai joué la Real Sociedad, je vais jouer contre le Barça et possiblement contre l’Atlético de Madrid pour les demi-finales, ils vont me voir plus souvent, ils vont avoir un aperçu du joueur que je suis, voilà c’est tout », a ainsi glissé l’attaquant français, avec un sourire malicieux qui en disait long.