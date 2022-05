Sorare : la carte unique de Kylian Mbappé part pour plus de 400.000€ !

Les enchères pour la carte unique de Kylian Mbappé sur le jeu NFT Sorare ont pris fin ce soir. L'utilisateur TeamBambi a ainsi remporté ces enchères et a obtenu la carte unique de la saison 2021/2022 du champion du monde pour 153 ETH, soit 416.000€. A noter cependant que c'est moins que la carte d'Erling Haaland, partie pour plus de 600.000€ en février dernier, et que beaucoup de joueurs et de spécialistes pronostiquaient un record pour le Français. Petite déception donc.

C'est tout de même que c'est bien plus que celle de la saison dernière, achetée pour 54.000€. Reste aussi à voir si cet investissement sera rentable, que ce soit via les points que peut rapporter le Bondynois lors des gameweeks ou via une possible revente à l'avenir.