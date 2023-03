Supercoupe : l’Italie va s’inspirer de l’Espagne pour son nouveau format

La réforme de la Supercoupe d’Italie a été annoncée officiellement par le président de la Ligue italienne, Lorenzo Casini, après l’assemblée des clubs. Le modèle sera celui de l’Espagne avec les deux finalistes de la Coupe d’Italie et les deux premiers du dernier championnat. Cette révolution prendra effet à partir de la saison 2023-24, avec notamment les deux premières éditions organisées en Arabie saoudite. Un match amical sera également joué par un des deux demi-finalistes perdants face à une équipe locale saoudienne.

«Nous avons décidé d’accepter l’offre de l’Arabie d’accueillir quatre éditions de la Super Coupe en six ans. La prochaine compétition comptera déjà quatre équipes et le format comprend également un match amical toujours à l’étranger. Le choix du format peut être remis en cause sur la base des engagements. La saison prochaine, la Super coupe à 4 équipes il rapportera 23 millions, alors qu’avec un seul match amical le chiffre tombera à 12 millions», a déclaré Luigi De Siervo, le patron de la compétition. A noter qu’en cas d’équipes similaires, le tableau du Final Four sera complété par le troisième et le quatrième de Serie A.

