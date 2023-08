Megan Rapinoe dézingue Luis Rubiales

La suite après cette publicité

Attaquante américaine de 38 ans qui a remporté la Coupe du monde en 2015 et 2019, Megan Rapinoe est sur le point de prendre sa retraite avec OL Reign et a déjà mis fin à sa carrière avec la sélection américaine à l’issue du dernier Mondial. Invitée à réagir sur la polémique liée au baiser non désiré de Luis Rubiales envers Jennifer Hermoso, Megan Rapinoe a eu des mots forts à ce sujet. Celle qui s’est toujours battue pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes dans le football a cartonné le dirigeant espagnol pour The Atlantic.

«Cela m’a fait réfléchir à tout ce que nous devons endurer. Il y avait une autre image qui signale un niveau si profond de misogynie et de sexisme dans cette fédération et chez cet homme (Rubiales ndlr) au coup de sifflet final, saisissant juste son entrejambe. Dans quel genre de monde à l’envers sommes-nous ? Sur la plus grande scène, où vous devriez faire la fête, Jenni (Hermoso) doit être agressée physiquement par ce type» a-t-elle lâché avec une colère très compréhensible. Cela ne risque pas d’arranger les affaires de Luis Rubiales…