Man City : Kevin De Bruyne lâche ses vérités sur son avenir

En fin de contrat à Manchester City, Kevin De Bruyne (33 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. C’est ce qu’il a expliqué lors d’un entretien accordé à Skysports. «Pas vraiment (de nouvelles sur sa prolongation, ndlr). C’est ce que l’on voit souvent et que l’on lit beaucoup. Les gens semblent en savoir plus que moi, alors peut-être que j’ai besoin de parler avec des gens ! Je n’ai parlé à personne pour le moment. Ce n’est pas le moment, ce n’est pas le bon moment, définitivement. Je vais bien, je suis content, je fais mon travail. Tout viendra au bon moment et tout ira bien.»

La suite après cette publicité

Concernant sa forme et son état, alors qu’il prend de l’âge, il a avoué : «évidemment, il faut parfois un peu plus de temps pour récupérer. J’ai eu une grosse blessure l’année dernière, mais quand je suis revenu, évidemment, cela a pris du temps après avoir été absent pendant six mois, mais je pense que j’ai vraiment bien joué et quand je suis revenu cet été, je me sentais vraiment, vraiment bien, ce qui était en fait une surprise pour moi après n’avoir pas eu de pré-saison. Malheureusement, cette blessure aux ischio-jambiers est arrivée en septembre et la situation n’est pas devenue agréable. Mais je sens toujours que je peux faire la différence. Si j’y parviens, je serai heureux de jouer au football. C’est sûr que si je sens que ça devient de plus en plus difficile, je devrais prendre une décision. Mais je me sens toujours bien en jouant au football, j’aime jouer au football, c’est pour moi l’essentiel.» Il reste à savoir si KBD continuera à faire ce qu’il aime à Manchester City ou ailleurs.