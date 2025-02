Côme : le cas Nico Paz fait trembler le Real Madrid

Depuis quelques années, le centre de formation du Real Madrid revient à la mode. A l’instar de Raul Asencio et Jacobo Ramon cette saison, certains jeunes Madrilènes parviennent à se faire une petite place dans l’effectif de Carlo Ancelotti. C’est ce qui est arrivé à Nico Paz la saison dernière, auteur de 8 matches disputés (1 but), faisant de lui le deuxième Argentin le plus jeune à avoir marqué un but en Ligue des champions. Avant d’être vendu à Côme cet été pour 6 millions d’euros. Et depuis, le jeune Argentin cartonne en Serie A. Il a, par ailleurs, fait ses débuts avec la sélection argentine pour les matchs d’octobre 2024 et a connu sa première sélection contre la Bolivie.

Au point d’avoir tapé dans l’œil de Lionel Messi, son capitaine : «Nico Paz a un état d’esprit incroyable et c’est pour cela qu’il est là où il est. Il a beaucoup de qualités et comprend parfaitement le jeu. De plus, il a pour entraîneur Cesc Fabregas, qui est mon ami et qui va beaucoup l’aider à progresser». Depuis, le buteur d’un mètre 86 enchaîne avec la formation italienne au cœur du 4-2-3-1 de Cesc Fabregas et a déjà inscrit six buts et a délivré 4 passes décisives en 23 rencontres déjà, dont un joli but lors de la dernière journée contre la Fiorentina (0-2). De quoi faire le bonheur de l’entraîneur espagnol, qui s’est replacé au 13e rang de Serie A.

Cesc Fabregas se méfie du Real Madrid

«Nico est un footballeur très ambitieux, un grand joueur. J’espère que nous pourrons le garder. Mais il faut être réaliste : un gars comme lui, s’il continue à progresser, mérite de jouer sur les plus grandes scènes du monde. Nous essayons d’être à la hauteur», a récemment confirmé son manager. Mais le club italien ne possède pas complètement Nico Paz, qui pourrait ainsi agiter le prochain mercato, et notamment celui du Real Madrid. S’il est à Côme, où il a signé un contrat de 4 ans, le Real pourrait le faire revenir pour 9 millions d’euros seulement l’été prochain, selon la presse espagnole. Une option de rachat exclusive au Real Madrid serait ensuite de 10 millions d’euros pour 2026, puis de 11 millions d’euros pour 2027. Le club madrilène toucherait également 50 % du prix en cas de revente. «Nico est un joueur de Como. Le Real Madrid peut le racheter mais seulement à un certain prix. Nico est un jeune joueur et notre relation avec sa famille est très stable», avait confirmé récemment Fabregas.

Car selon Marca, le Real Madrid le surveille de très près et estime qu’il s’agit d’une solution viable pour faire souffler l’armada offensive de Carlo Ancelotti, qui apprécie le joueur : «il peut certainement faire partie de l’avenir du Real Madrid. Nous surveillons constamment ses progrès à Como. Il est très bon, c’est un talent de premier plan», avait lâché le Mister en décembre dernier. Les rapports entre le Real Madrid et l’international argentin sont d’ailleurs positifs pour son éventuel retour, mais Côme compte se battre pour le conserver encore un peu, lui qui a vu sa valeur tripler en quelques mois et désormais estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt. De son côté, Nico Paz semble avoir fait son choix : «ma priorité est de donner le meilleur de moi-même pour Como. Quant à la suite, personne ne le sait, mais j’ai toujours rêvé de revenir au Real Madrid et de jouer à nouveau pour le club». A suivre…