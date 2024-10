LFP : Vincent Labrune va enfin baisser son salaire

Réélu à la tête de la Ligue de Football Professionnel le 10 septembre dernier, Vincent Labrune avait promis de baisser son salaire, qui était de 1,2 million d’euros par an. Et il a visiblement tenu parole comme le révèle RMC Sport ce mercredi après-midi.

Ainsi, on apprend que le conseil d’administration de la LFP s’est réuni et a tranché sur le sujet. L’ancien président de l’Olympique de Marseille, tout comme son directeur général Arnaud Rouger, va réduire son salaire de 30%. L’Equipe évoque un salaire de 840 000 euros par an. De plus, Labrune, qui avait triplé son salaire à la LFP, renonce également à percevoir son indemnité forfaitaire de fin de mandat.