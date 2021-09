Serie A : l'Atalanta s'impose dans la douleur face à la Salernitana

Après le festival offensif de l'Inter Milan face à Bologne (6-1), la quatrième journée de Serie A se poursuivait ce samedi à 20h45 avec une affiche déséquilibrée sur le papier. Au Stadio Arechi, la Salernitana de Franck Ribéry, lanterne rouge au coup d'envoi avec trois défaites en autant de rencontres, recevait l'Atalanta Bergame, auteur d'un début de saison contrasté (une victoire, un nul et une défaite). Avec l'ambition de relever la tête, le club de Salerne dirigé par Fabrizio Castori se présentait en 3-4-3 avec Ribéry en chef d'orchestre. En face, la Dea s'avançait dans le même schéma tactique que son adversaire du soir avec la présence de Duvan Zapata à la pointe de l'attaque.

Dans une rencontre relativement équilibrée, Robin Gosens, buteur contre Villarreal en Ligue des Champions mardi dernier, était proche d'ouvrir le score mais les Granata s'accrochaient à ce match nul. Affichant un visage de plus en plus séduisant au fil des minutes, les coéquipiers de Ribéry profitaient de la timidité affichée par le club de Bergame malgré une possession à leur avantage (60%). En l'absence de l'ancienne star bavaroise, sorti à la mi-temps, la Salernitana pensait même ouvrir le score mais la frappe de Joel Obi heurtait finalement le poteau de Juan Musso (69e). Dominés dans ce second acte, les Nerazzurri allaient finalement punir le dernier promu de Serie A grâce à un but de l'inévitable Duvan Zapata (1-0, 75e). Grâce à cette victoire (1-0), l'Atalanta remonte à la 7ème place avant de recevoir Sassuolo mardi prochain. De son côté, le cauchemar se poursuit pour la Salernitana qui enchaîne une quatrième défaite consécutive avant la réception de l'Hellas Vérone lors de la 5ème journée de Serie A.

Le classement complet de Serie A

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la Salernitana

Le XI de l'Atalanta Bergame