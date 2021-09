Serie A : l'Inter Milan écrase Bologne et prend la tête du championnat

Suite de la Serie A ce samedi, l’Inter Milan accueillait Bologne, deux équipes toujours invaincues cette saison. Après avoir débuté par deux victoires face au Genoa (4-0) et au Hellas Vérone (1-3), les Nerazzurri ont été tenus en échec par la Sampdoria (2-2). Les Rossoblù pour leur part avaient commencé par un succès contre la Salernitana (3-2), avant d’enchaîner avec un triste 0-0 sur la pelouse de l’Atalanta et une nouvelle victoire à domicile face au Hellas Vérone (1-0). Simone Inzaghi avait effectué quatre changements dans son onze de départ par rapport au match de Ligue des Champions contre le Real Madrid mercredi. Dumfries, Vecino, Dimarco et Correa étaient alignés à la place de Darmian, Çalhanoglu, Perisic et Dzeko. Bologne se présentait en 4-2-3-1, avec notamment Arnautovic et Sansone en attaque. L'Inter Milan prenait rapidement les commandes de la rencontre. Martinez se faisait oublier par les défenseurs et surgissait pour reprendre un centre de Dumfries (1-0, 6e).

Bologne était proche d'égaliser, mais Soriano butait sur Handanovic et Sansone ratait le cadre (19e). Les Nerazzurri faisaient le break grâce à Skriniar, à la réception d'un corner de Dimarco (2-0, 31e). Trois minutes plus tard, Barella aggravait le score en poussant au fond des filets un ballon mal dégagé par De Silvestri (3-0, 34e). L’Inter continuait sur sa lancée en deuxième mi-temps. Au second poteau, Vecino reprenait un centre dévié de Dimarco, manqué dans un premier temps par Dumfries et Dzeko (4-0, 63e). Ce dernier inscrivait un doublé et enfonçait un peu plus les Rossoblù. Il héritait du ballon au point de penalty et marquait d'un pointu (5-0, 63e), avant de tromper le gardien adverse d'une frappe puissante sous la barre transversale (6-0, 68e). Theate réduisait l'écart au score en fin de match (87e) et Bologne s'inclinait finalement sur le score de 6-1. L'Inter Milan prend provisoirement la tête de la Serie A et se déplacera chez la Fiorentina lors de la prochaine journée, les Rossoblù recevront le Genoa.

