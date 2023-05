TFC : Walid Regragui vole au secours de Zakaria Aboukhlal

Zakaria Aboukhlal continue de faire les gros titres. Après avoir refusé de porter le maillot arc-en-ciel contre l’homophobie dimanche dernier face à Nantes (0-0), l’international marocain avait dans la foulée été visé par une nouvelle polémique : celle d’avoir tenu des propos déplacés envers Laurence Arribagé, adjointe au maire en charge des Sports, lors des célébrations successives au sacre du TFC en finale de Coupe de France. Une information dévoilée par RMC Sport et qui surprend son sélectionneur Walid Regragui, tout comme son timing. Sollicité par L’Équipe, l’entraîneur de 47 ans a apporté son soutien à son joueur.

«Avec mon staff, on a été totalement surpris, décontenancés. S’il y a un bien un joueur qu’on n’imagine pas dans ce type d’histoire, c’est bien Zak’, confie Walid Regragui. C’est un garçon respectueux, avec de vraies valeurs et une belle éducation, transmise par des parents ouverts, que nous avons eu la chance de côtoyer lors de la Coupe du monde au Qatar. Je m’étonne juste du timing. On risque d’être sur du parole contre parole, au final. Je n’ai eu personne du club, mais Zak m’a appelé : il a démenti fermement cette altercation avec l’élue (il aurait prononcé : «Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes»). Notre team manager est une femme, et quand elle a poussé quelques gueulantes pendant la compétition, il baissait la tête. Il a un grand respect pour les autres, il était fier de représenter son pays et de faire partie du groupe». Pour rappel, Zakaria Aboukhlal a été écarté des séances collectives du TFC, lundi, dans l’attente du résultat de l’enquête interne menée au club. Hier, nous vous révélions que le TFC envisageait même de se séparer de son joueur.

