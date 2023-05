Toulouse écarte Zakaria Aboukhlal, au cœur d’une nouvelle polémique

La suite après cette publicité

Toulouse et Zakaria Aboukhlal sont redescendus sur terre plus rapidement que prévu après leur victoire en finale de la Coupe de France, le 29 avril dernier. Face à Nantes, les Toulousains s’offraient leur premier succès dans la compétition depuis 66 ans grâce notamment à une réalisation de l’attaquant de 22 ans. Mais ce weekend, les deux équipes se retrouvaient pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1. Et si la rencontre a fait grand bruit, ce n’est pas pour les mêmes raisons cette fois-ci.

En effet, l’international marocain a refusé de porter le maillot aux couleurs arc-en-ciel, dans le cadre de la journée contre l’homophobie organisée par la LFP, à l’instar d’autres coéquipiers du TFC et de certains joueurs du FC Nantes. Et une nouvelle polémique pourrait venir assombrir le ciel au-dessus de la tête de Zakaria Aboukhal et de son club. Selon les dernières indiscrétions de nos confrères de RMC Sport, une altercation aurait eu lieu entre l’international marocain et Laurence Arribagé, adjointe au maire chargée des Sports, lors des festivités qui ont suivi le sacre de Toulouse en Coupe de France.

À lire

Toulouse : les explications de Zakaria Aboukhlal sur son refus de porter le maillot arc-en-ciel

Aboukhlal écarté

Après que le Téfécé ait présenté la Coupe de France à ses supporters au balcon du Capitole, une cérémonie s’est tenue dans la salle des Illustres avec plusieurs personnalités qui ont successivement pris la parole à l’image du maire de la ville rose, Jean-Luc Moudenc, ou bien encore Philippe Montanier, l’entraîneur toulousain. Au moment du discours de ce dernier, les joueurs auraient été particulièrement bruyants. Alors que Laurence Arribagé leur demandait de se taire, Zakaria Aboukhlal aurait répondu : «chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes.» D’après nos confrères, l’adjointe au maire lui aurait alors indiqué qu’ils se trouvaient tous dans «un lieu de la République» tandis que l’attaquant de 22 ans serait retourné vers l’élue à la fin du discours pour lui demander avec véhémence de lui présenter des excuses.

La suite après cette publicité

Une situation véritablement lunaire si cela venait à être confirmé par les témoins présents lors de cette cérémonie. De son côté, Laurence Arribagé n’a pas voulu revenir sur cette échauffourée avec Zakaria Aboukhal en rappelant qu’il n’y avait «pas de sujet». Sauf que le TFC vient de publier un communiqué ce lundi afin de signifier que son joueur allait être mis à l’écart le temps de l’enquête. « Face aux graves allégations publiées par RMC Sport à l’encontre du joueur du Toulouse Football Club, Zakaria Aboukhlal, le Club annonce que son joueur s’entraînera à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre, en attendant les résultats d’une enquête interne. Le Club ne fera pas d’autre commentaire jusqu’à la conclusion de cette dernière ». Affaire à suivre.