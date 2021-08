OM : le point mercato de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

La Ligue 1 reprend ses droits ce soir, mais l'Olympique de Marseille jouera à la Mosson, contre Montpellier, dimanche soir. Ainsi, la conférence de presse d'avant-match avait lieu ce vendredi midi et après Steve Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille, c'est Jorge Sampaoli, le coach, qui s'est présenté devant les médias.

Ce jeudi, en marge de la conférence de presse de présentation de William Saliba, Pablo Longoria avait donné quelques éléments sur la suite du mercato. Nécessairement, Jorge Sampaoli a donné son avis sur la situation. Il a bien évidemment reconnu les efforts du club sur le marché, mais aussi avoué qu'il lui manquait des éléments.

Sampaoli veut tout résoudre vite

« Le mercato est très particulier il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Vu qu'on a une nouvelle équipe, on veut 20 joueurs, deux par postes et deux gardiens. Même si on n’a pas tous les joueurs, on sait que le club a fait un gros effort. On travaille main dans la main avec le club. On espère qu'on aura vite tous les joueurs qu'on attend. On espère que le constat économique nous permettra d'étoffer le groupe », a-t-il commencé par expliquer.

En toute fin de conférence de presse, il a aussi avoué, même s'il reste tout le mois d'août, espérer que tout sera rapidement réglé : «c'est difficile pour un entraîneur à gérer dans ces cas-là et avec un groupe réduit, les joueurs qui ont la tête ailleurs. On veut que ce soit résolu vite, le marché freine les arrivées et les départs, quand on a un petit groupe, c'est un problème, on est bloqué. Concernant Kamara, il est en dernière année de contrat, il doit décider de son avenir et discuter avec le club. Je compte sur lui, jusqu'à ce que le club me dise le contraire. Le mieux est de détecter les joueurs qui ont la tête ailleurs et on doit assumer aussi le fait que certains joueurs sont avec nous et peut-être partiront ». La fin d'été va être bouillante à Marseille.