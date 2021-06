Maxime Do Couto file à Sochaux

Après trois saisons passées en Ukraine à l'Olimpik Donetsk (8 réalisations et 9 passes décisives en 77 apparitions), Maxime Do Couto (24 ans) a décidé de revenir en France. Selon nos informations, le milieu offensif est attendu à Sochaux pour passer sa visite médicale.

Si tout se passe bien, le jeune homme paraphera son contrat de 3 ans ce mardi avec les Lionceaux. Également pisté par le FC Zürich, Greuter Fürth et en Turquie, l'ex-international U19 tricolore (3 capes, 1 but) a opté pour un come-back en Ligue 2, qu'il a connue avec Tours (17 apparitions entre 2014 et 2017).