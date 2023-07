Brahima Diarra, la nouvelle coqueluche d’Huddersfield et du Mali !

Parfois, le parcours d’un joueur de haut niveau est fait de chemins sinueux. Il y a des moments où lorsqu’un talent voit la porte se refermer devant lui, il passe par la fenêtre. Cet adage colle plutôt bien à Brahima Diarra. Jusqu’à ses 17 ans, ce milieu de terrain franco-malien suit un parcours assez classique. Ivry (Val-de-Marne) jusqu’à 13 ans, puis une saison à Montrouge (Hauts-de-Seine) et deux saisons à l’ACBB (Hauts-de-Seine). Mais après quelques essais en France, il débarque finalement à Huddersfield Town, clubs de Championship avec un contrat pro en poche. Un vrai changement pour Diarra qui passe de la région parisienne au nord de l’Angleterre alors qu’il n’a que 16 ans.

Quelques semaines après son arrivée en Angleterre, il joue son premier match en pro en Championship alors qu’il n’a que 17 ans. Ce milieu de terrain box to box polyvalent doté d’une bonne technique est physique et puissant. Son entraîneur, qui a eu sous ses ordres un certain Moises Caicedo, voit en lui quelques similitudes avec le milieu de terrain de Brighton annoncé à Chelsea, qui possède notamment un très gros volume de jeu. Après un prêt en League 2 du côté d’Harrogate Town pour l’endurcir un peu, le n°35 d’Huddersfield monte clairement en puissance ces derniers mois. Remplaçant en fin d’année 2022, le natif de Paris a pris de l’assurance et une place dans le onze du club anglais, notamment en fin de saison où il a enchaîné les titularisations.

Pré selectionné en équipe de France U20 et appelé pour la CAN U23 avec le Mali

Des performances qui lui ont ouvert les portes de l’Équipe de France U20 puisqu’il était pré sélectionné pour participer à la Coupe du Monde U20 qui se déroulait il y a quelques semaines en Argentine. Mais Brahima Diarra avait déjà donné son accord pour représenter l’Équipe du Mali U23. Une fin de saison intense pour ce jeune joueur qui a notamment décidé de changer d’agent en rejoignant une agence qui gère plusieurs joueurs internationaux et qui se trouve déjà à un tournant à sa carrière. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, il a été appelé avec les Aigles pour la Coupe d’Afrique des Nations U23. S’il a commencé la compétition sur le banc, il a grappillé du temps de jeu au fil des matches pour finir titulaire face au Niger où il a réussi un bon match. Ce mardi soir, il sera aligné d’entrée face au Maroc pour les 1/2 finales de la compétition au poste d’ailier droit.

Si son nom ne vous dit sans doute rien encore, ce jeune Franco-Malien est déjà sur les tablettes de nombreux clubs européens. Des clubs anglais, du Portugal, de France et d’Italie sont d’ores et déjà séduits par le profil de ce joueur à la marge de progression énorme. Pour le moment, Brahima Diarra reste concentré sur sa CAN et son club Huddersfield avec qui il a prévu de reprendre l’entraînement dans les prochaines semaines, lui qui est encore sous contrat avec le club anglais jusqu’en juin 2024…