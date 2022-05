Croatie : le groupe convoqué pour affronter les Bleus en Ligue des Nations

Dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Nations, l'équipe de France retrouvera la Croatie respectivement au Stade Poljud (Split) le 6 juin puis au Stade de France le 13 juin prochain. Pour cette double confrontation, Zlatko Dalić, le sélectionneur croate, a déjà annoncé, ce lundi, un groupe élargi de 29 joueurs avec 6 réservistes.

Parmi les joueurs appelés, on retrouve notamment très logiquement le capitaine Luka Modric, étincelant sous le maillot du Real Madrid, tout comme Mateo Kovacic, Ivan Perisic ou encore Mario Pasalic. A noter également la présence de deux cadres de Ligue 1 avec Duje Caleta-Car (OM) et Lovro Majer (Rennes).

Gardiens: Dominik Livakovic (Dinamo), Ivica Ivusic (Osijek), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Défenseurs: Domagoj Vida (Besiktas), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Marseille), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Marin Pongracic (Borussia Dortmund), Josip Stanisic (Bayern Munich), Martin Erlic (Spezia), Josip Sutalo (Dinamo)

Milieux: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (West Ham), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Francofrt), Luka Suscic (RB Salzburg)

Attaquants: Ivan Perisic (Inter Milan), Andrej Kramaric (Tottenham), Josip Brekalo (Torino), Mislav Orsic (Dinamo), Marko Livaja (Hadjuk), Ante Budimir (Osasuna), Petar Musa (Boavista)

Head coach @DalicZlatko presents #Croatia squad for the four upcoming #NationsLeague encounters in June! 🇭🇷💪#Family #UNL #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/3Mhf4w1QUs