Juventus Turin : Randal Kolo Muani, c’est la folie

Randal Kolo Muani est de retour au sommet de son art. En perdition au PSG, l’international français (27 sélections, 8 buts) brille de mille feux depuis son arrivée à Turin. Prêté par le club de la capitale française, l’ancien joueur du FC Nantes n’a pas tardé à se mettre en valeur sous les couleurs de la Vieille Dame. Résultat ? 5 buts lors de ses 3 premiers matches. De quoi recevoir les louanges de la presse italienne et aborder le choc de la 25e journée de Serie A contre l’Inter Milan de la meilleure des manières.

Et que dire, si ce n’est que l’intéressé a confirmé, dimanche soir, sa forme étincelante à l’occasion de ce Derby d’Italia. Après une première période plus qu’aboutie où il voyait sa tête repoussée par Yann Sommer (23e) et sa reprise en demi-volée passée au-dessus de la transversale (32e), RKM libérait finalement les siens au retour des vestiaires sur un enchaînement de classe mondiale. Profitant d’un ballon mal renvoyé par la défense intériste, le buteur tricolore réalisait un enchaînement magnifique, avec une roulette suivie d’une passe décisive pour Francisco Conceiçao.

Un geste technique époustouflant

Pas de but donc cette fois-ci mais une action décisive offrant trois précieux points à la formation turinoise, quatrième de Serie A avec 5 petites longueurs de retard sur la troisième place occupée par l’Atalanta Bergame. En confiance, RKM a plus globalement survolé cette rencontre en faisant l’étalage de toutes ses qualités. Véritable poison pour la défense de l’Inter, mobile et précieux dans son jeu de remise, il n’a cessé de perturber Benjamin Pavard et ses coéquipiers.

De quoi conforter Thiago Motta dans son choix de laisser Dusan Vlahovic sur le banc pendant l’intégralité de la rencontre. «Je suis très content du club, cela signifie que j’ai fait bonne impression. Je suis très heureux d’avoir retrouvé le sourire et ça me pousse à travailler encore plus dur. Pour l’instant, l’avenir ne m’inquiète pas. Je profite simplement du moment présent et j’espère pouvoir faire encore plus», confiait, de son côté, récemment Kolo Muani dans un entretien à Sky Sport Italia alors que le Français de 26 ans n’est que prêté de manière payante par le PSG…