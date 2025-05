Serie A : la Lazio de Pedro dégoûte l’Inter, le Napoli cale à Parme mais reste en tête, l’AS Roma s’offre l’AC Milan

Alors que la 37ème journée de Serie A se jouait ce dimanche soir, la lutte pour le Scudetto s’annonçait palpitante : le Napoli, leader avec 78 points, se rendait à Parme pour tenter de valider sa première « finale » pour le titre, tandis qu’à Giuseppe-Meazza, l’Inter Milan (77 points) recevait la Lazio, elle aussi en quête de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Une victoire napolitaine conjuguée à une défaite de l’Inter aurait offert aux Partenopei leur quatrième Scudetto, mais toute hésitation – même un partage – relancerait le suspense à une journée du terme, d’autant que les règlements prévoient une éventuelle finale pour le titre en cas d’égalité parfaite entre les deux équipes. En parallèle, la course aux places européennes faisait rage : la Juventus est solidement installée en quatrième position et accueillait l’Udinese, tandis que la Roma et l’AC Milan croisaient le fer dans un choc direct crucial pour la Ligue Europa et la Conference League, tout comme la Fiorentina et Bologne qui se défiaient ce week-end pour conserver un espoir continental.

Dans la bataille pour le maintien, Lecce accueillait dans les Pouilles le Torino, qui n’a plus rien à jouer dans cette fin de saison. Les Salentini ont ouvert le score grâce à Ylber Ramadani (46e) au retour des vestiaires. Suffisant pour verrouiller un succès capital (1-0). Face à Venise en Sardaigne, Cagliari a dominé son adversaire avec une belle victoire (3-0). A noter les réalisations signées Yerry Mina (11e), Roberto Piccoli (41e) et Alessandro Deiola (71e). Déjà condamné, Monza a chuté violemment en Lombardie face à Empoli (1-3) avec des buts de Lorenzo Colombo (49e), Mattia Viti (51e) et un csc de Semuel Pizzignacco (59e), mais aussi de Samuele Birindelli (30e) pour les Lombards. En Vénétie, le Hellas Vérone ouvrait les portes de son stade à Côme (1-1). Les joueurs de Fabregas ont ouvert le score avec Maxence Caqueret (29e), mais Darko Lazovic a égalisé par la suite (69e).

Pedro frustre l’Inter Milan, le Napoli reste en tête !

Dans la course au titre, l’Inter Milan n’a pas su renverser la Lazio (2-2). A la maison, les Nerazzurri ont dominé les débats, notamment avec l’ouverture du score de Yann Aurel Bisseck (45e+1) peu avant la pause. L’infatigable Pedro a ensuite égalisé pour les Biancocelesti (72e), mais c’était sans compter sur Denzel Dumfries (79e). Sur pénalty, Pedro a de nouveau égalisé dans les derniers instants (90e). Pendant ce temps, au sud de l’Italie, le Napoli a eu de grandes difficultés face à Parme (0-0), qui se bat pour son maintien en Serie A. Aucune des deux équipes n’avaient trouvé la faille. Ce match nul n’empêche pas le Napoli de rester en tête, compte tenu du faux pas de l’Inter contre la Lazio. Dans la suite du classement, la Juventus accueillait dans le Piémont l’Udinese. Dans une rencontre assez âpre, les Bianconeri ont assuré le principal (2-0) grâce à Nico Gonzalez (61e) et Dušan Vlahović (87e).

Autre marathon intéressant à suivre en Italie : les places pour l’Europe. Une affiche dorée avait lieu dans la capitale. Le parfait opposé d’Inter - Lazio se déroulait au Stadio Olimpico avec le duel entre l’AS Roma et l’AC Milan. Après un bel hommage à Claudio Ranieri pour sa dernière à domicile, les Giallorossi ont d’abord ouvert le score avec Gianluca Mancini (3e), avant que João Félix égalise (39e). Mais en seconde période, Leandro Paredes a remis les Romains devant (58e), avant que Bryan Cristante paraphe le succès (87e). A noter l’expulsion rapide de Santiago Giménez (21e) du côté des Rossoneri dans cette défaite milanaise (2-1). Dans l’autre rencontre à surveiller, la Fiorentina ouvrait les portes de son Artemio-Franchi aux nouveaux vainqueurs de la Coppa Italia, à savoir Bologna. L’affiche a tenu toutes ses promesses (3-2) avec des buts de Fabiano Parisi (13e) et Amir Richardson (67e) pour les Toscans, et de Thijs Dallinga (61e) et Riccardo Orsolini (79e). L’homme en forme de l’année, Moise Kean, a ensuite offert la victoire à la Viola (84e).

Résultats de la 37e journée de Serie A