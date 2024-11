Real Madrid : Éder Militão sort du silence après sa grave blessure

Éder Militão ne veut pas s’abattre sur son sort. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou cet après-midi lors de la victoire du Real Madrid face à Osasuna (4-0) - sa deuxième après celle subie il y a un an et demi, le défenseur brésilien s’est exprimé. Et sur ses réseaux sociaux, il a plutôt appelé à l’optimisme.

La suite après cette publicité

«Merci à tous pour vos messages, votre amour et votre soutien ! Ce n’est qu’un combat de plus à gagner et je connais déjà le chemin du retour, abandonner ne fait pas partie de mon histoire», a-t-il posté. Pour rappel, le défenseur de 26 ans ne devrait plus jouer de la saison. Une nouvelle grosse blessure, qui vient s’ajouter à celle de Dani Carvajal dernièrement.