Manchester City a trouvé un accord avec sa prochaine recrue !

Le début de mercato a été pour le moins animé du côté de Manchester City. Il y a eu l'arrivée de Julian Alvarez, bouclée plus tôt dans la saison, mais qui débarquera début juillet, mais surtout Erling Haaland, qu'on ne présente plus. Deux renforts offensifs de qualité et qui augurent de belles années aux Citizens... Mais Pep Guardiola le sait, s'il veut enfin aller au bout en Europe, il faudra renforcer d'autres secteurs.

Depuis des semaines déjà, les médias anglais évoquent le nom de Kalvin Phillips pour renforcer le milieu. Une opération abordable pour les champions d'Angleterre, puisque Leeds ne devrait pas mettre trop d'obstacles et si 60 millions d'euros sont mis sur la table, le joueur des Three Lions rejoindra l'Etihad Stadium. L'autre objectif, pour la défense, n'est autre que Marc Cucurella.

Un ancien du Barça pour Guardiola

Le latéral gauche formé à La Masia sort d'une sacrée saison à Brighton, et selon les informations du quotidien AS et de la presse anglaise, un accord a été trouvé avec l'Espagnol de 23 ans. Il ne reste plus qu'à s'entendre avec Brighton, ce qui ne devrait pas être une difficulté majeure puisque les deux formations anglaises sont là aussi proches de s'entendre autour d'un montant environnant les 35 millions d'euros.

Formé au FC Barcelone et arrivé en provenance de Getafe, Cucurella s'est très vite adapté à la Premier League et a fait étalage de tout son talent et ses qualités sur les séquences offensives notamment. Il a ainsi tapé dans l'oeil de Pep Guardiola, particulièrement fan des latéraux capables de participer à la création du jeu et de se projeter dans les derniers mètres. Encore un joli cadeau pour le Catalan...