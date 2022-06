Leeds : Kalvin Phillips a enfin choisi son futur club

La suite après cette publicité

Kalvin Phillips va être un des grands noms du mercato en Angleterre cet été, et un nouveau transfert mirobolant entre clubs anglais risque bien de se produire pendant ce marché estival. L'international britannique est convoité par les plus gros clubs du Royaume, comme Chelsea et les deux formations de Manchester notamment. Mais comme la plupart des clubs de Premier League, Leeds n'a aucunement besoin de vendre.

En revanche, le principal concerné lui a bel et bien envie de faire ses valises et de rejoindre un club plus huppé. Le milieu de terrain international anglais de 26 ans va ainsi forcer son départ si besoin. Football Insider indique ainsi qu'il l'a déjà fait savoir à sa direction, et que Manchester City est sa destination de choix. Le média indique qu'a priori, Leeds ne forcera pas pour le retenir, mais qu'un montant d'environ 60 millions d'euros est exigé.

Leeds ne devrait pas poser trop de problèmes

De son côté, The Athletic va aussi dans ce sens. Le média indique qu'une offre de Manchester City est en approche, pour un montant légèrement inférieur à celui qu'indique Football Insider, puisqu'une somme entre 50 et 55 millions d'euros est évoquée. Leeds pensait pouvoir garder celui qui est l'un de ses meilleurs éléments en lui offrant un nouveau contrat, mais commence peu à peu à se faire à l'idée d'un départ.

Plus tôt dans la saison, lorsque des clubs se sont renseignés, le joueur n'avait pas mis la pression pour partir. Mais il s'agissait d'écuries comme Aston Villa et West Ham. Manchester City serait bien plus difficile à refuser pour le joueur, et les Citizens ont clairement les moyens pour se l'offrir, alors que Pep Guardiola est particulièrement fan du joueur. The Athletic rajoute que du côté de Leeds, on préfère qu'il rejoigne l'Etihad plutôt qu'Old Trafford, les Red Devils étant un rival historique du club. Encore un joli cadeau en vue pour le coach catalan...