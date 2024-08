L1 : la programmation de la 5e journée avec seulement trois rencontres

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé, ce mercredi, la programmation partielle de la cinquième journée de Ligue 1. Elle n’a annoncé la date et l’heure que de trois affiches, prévues pour le dimanche 22 septembre 2024 à 17h : Stade Brestois 29 – Toulouse FC, Angers SCO – FC Nantes et Montpellier Hérault SC – AJ Auxerre. Ces trois matchs seront diffusés sur DAZN.



Dans son communiqué, la LFP précise que la programmation TV complète de cette cinquième journée sera communiquée au plus tard, le lundi 2 septembre 2024. Elle sera décidée en fonction de la programmation du tirage au sort des différentes compétitions UEFA.