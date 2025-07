Caen : le craquage d’Anthony Mandrea après des insultes sur sa soeur

Samedi, Angers et le Stade Malherbe Caen s’affrontaient lors d’un match de préparation a priori anodin, remporté par les Angevins par la plus petite des marges (1-0). Ça a tout de même chauffé à la mi-temps entre Anthony Mandrea, gardien de Caen, et des supporters de sa propre équipe.

«"Celui qui a parlé de ma soeur, qu’il descende maintenant! On va voir si on est des adultes», a crié le portier algérien de 28 ans pendant plusieurs secondes, en faisant de grands gestes. Il a même dû être retenu par son capitaine Yann M’Vila, qui l’a poussé à rejoindre les vestiaires. Mandrea, dont l’entourage a été insulté tout au long du premier acte, n’est pas revenu pour la seconde période et a été remplacé par Yannis Clementia. Son équipe a enchaîné un deuxième revers consécutif dans cette pré-saison.