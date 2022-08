PSV : Xavi Simons homme du match face au FC Emmen

Lors de la victoire face au FC Emmen (4-1) lors de la 1ère journée en Eredevise, Xavi Simons a pu exprimer tout son talent sur la pelouse du stade Philips. Auteur de la première passe décisive après un contrat assassin à la 18ème minute, Xavi Simons a pu servir Johan Bakayoko qui met le ballon au fond des filets sur une frappe croisée.

La suite après cette publicité

Avec un match plein, le milieu offensif international U19 néerlandais de 19 ans a été élu « Homme du match ». De quoi ravir son entraîneur Ruud van Nistelrooy qui considère sa jeune recrue comme « très mature pour son âge ». Pour le moment, sa décision de ne pas prolonger avec le PSG et le fait de retourner dans son pays natal est une bonne décision.

Xavi Simons, first time in the starting XI and straight away MOTM! 🫡#PSVEMM pic.twitter.com/N8oMR62xXw