PSG : Fabian Ruiz évasif sur son avenir

Très bon avec l’Espagne lors de l’Euro 2024, Fabian Ruiz (28 ans) a étonné tout le monde, notamment les supporters du Paris Saint-Germain. Le milieu parisien de 28 ans a été buteur contre la Croatie (3-0) et a réalisé un match plein contre l’Italie (1-0), pour les deux premiers matches de la Roja.

La suite après cette publicité

Interrogé par le Carrusel Deportivo, l’ex-Napolitain a notamment été questionné sur son avenir et notamment sur un départ possible en Premier League. «La Premier League ? On ne sait jamais, mais j’ai un contrat avec le PSG pour encore trois ans et j’y suis heureux», a-t-il déclaré. Sous contrat jusqu’en 2027 comme il l’a expliqué, il pourrait donc être un acteur du mercato estival parisien.