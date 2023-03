La FFF veut Thierry Henry à la tête des Bleues

La suite après cette publicité

Un putsch. Il y a trois semaines, plusieurs joueuses de l’équipe de France féminine ont décidé de partir en guerre contre Corinne Diacre. Wendie Renard a été la chef de file, elle qui a lâché une véritable bombe en indiquant qu’elle se mettait en retrait temporairement de la sélection car elle n’était pas satisfaite de la gestion de l’équipe. La joueuse de l’OL féminin, qui avait annoncé son absence pour le Mondial 2023, avait été suivie par d’autres coéquipières et cadres des Bleues.

Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto avaient, elles aussi, pris la même décision. Le lendemain, Perle Morroni avait aussi suivi le mouvement. En pleine tempête, Corinne Diacre a aussi été lâchée par deux membres de son staff. Malgré tout, la sélectionneuse ne s’est pas avoué vaincu et s’est défendue bec et ongles face à la commission nommée par la FFF et chargée de statuer sur son sort.

Henry est ciblé par la FFF

Mais la technicienne tricolore n’a pas pu sauver sa peau. Il y a une semaine, la Fédération Française de Football a annoncé son départ. Depuis, l’instance dirigeante du football tricolore, notamment la commission composée de Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Alice Rieira et Marc Keller, tente de lui trouver un(e) remplaçant(e). Rapidement, plusieurs noms sont sortis du chapeau à l’image de ceux de Patrice Lair ou Hervé Renard, qui a déjà discuté avec JMA. Jocelyn Gourvennec, candidat au poste, s’est lui aussi entretenu avec la FFF.

Toutefois, tout ce petit monde doit faire face à un concurrent de taille. Car la FFF rêve d’enrôler Thierry Henry selon L’Equipe. Le champion du monde 98 possède un profil qui plaît en interne, où son nom a été cité. Bien qu’il n’ait pas d’expérience avec une équipe féminine, "Titi" est la priorité. Mais la FFF n’a pas encore échangé avec lui et réfléchit toujours sur le profil le mieux adapté, à savoir un technicien connaissant le football féminin ou un grand nom. Pour cette deuxième option, l’ancien attaquant tricolore semble en pole. Il reste à savoir si ce défi pourrait l’intéresser, lui qui a récemment fait un appel du pied à la sélection américaine masculine.