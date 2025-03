CdM 2026 : un cinquième pays qualifié est connu

La trêve hivernale de mars nous a offert pas mal d’indications en vue de la Coupe du monde 2026 puisque certaines équipes étaient engagées dans les éliminatoires. C’est notamment le cas du Japon dans la Zone Asie qui a été le premier pays à obtenir son ticket pour la compétition après les qualifications. Les Samurai Blue ont ainsi rejoint les trois pays hôte de la compétition, le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Ce lundi matin, une autre formation s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2026, il s’agit de la Nouvelle-Zélande. Opposés à la Nouvelle-Calédonie dans les éliminatoires de la Zone Océanie, les Kiwis l’ont emporté 3-0 avec des buts de Michael Boxall (61e), Kosta Barbarouses (66e) et Elijah Just (80e). Les coéquipiers de Chris Wood se qualifient pour leur troisième tournoi mondial après 1982 et 2010. La Nouvelle-Calédonie n’est pas éliminée et disposera d’une dernière chance de qualification via des barrages intercontinentaux.