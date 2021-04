Serie A : Genoa l'emporte sur La Spezia

Match de la seconde partie de tableau pour ouvrir cette 33e journée de Serie A. Le Genoa recevait La Spezia, son plus proche poursuivant, et l'a emporté 2-1. Avec 8 points d'avance, les Rossoblu se rapprochent un peu plus du maintien.

Scamacca (62e) et Shomurodov (86e) sont les buteurs du jour. Ils permettent à leur équipe de prendre la 13e place du championnat, soit deux de plus désormais sur leur adversaire du jour. La Spezia est donc 15e et possède un matelas de 5 points sur la zone rouge.

