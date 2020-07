Vidéo : l'incroyable boulette du gardien de Mariupol en Ukraine

La suite après cette publicité

Difficile de faire pire raté que celui de Yevhen Galchuk, le portier du FC Illychivets Mariupol. Lors de la rencontre face à l'Olimpik Donetsk, ce dimanche, le gardien ukrainien a encaissé un but gag. Alors qu'il reçoit une passe en retrait, il prend un temps fou à relancer, sur un ballon qui semble anodin.

À tel point que son adversaire, Maksym Degtyarev, réussit à tacler la balle qui rentre dans les cages, pour le but du 2-0. La boulette est si grosse qu'elle pourrait poser question... L'Olimpik Donetsk finit par s'imposer 4-1 et prend 3 points importants dans la lutte pour le maintien, alors que Mariupol ne craint plus vraiment la descente.