Ligue 1 : l’OM tombe de haut contre l’OGC Nice et laisse le PSG s’envoler

L’effet Didier Digard continue de faire des étincelles sur la Côte d’Azur. Ce dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice ont livré une bataille acharnée à l’Orange Vélodrome ayant tourné en faveur des visiteurs (3-1), encore séduisants tout au long de la partie. Alors que les deux entraîneurs alignaient d’entrée leur recrue phare (Vitinha pour Igor Tudor, Moffi pour Didier Digard), la première grosse occasion était à mettre au crédit des Niçois, Thuram n’ayant pas cadré sur une offrande de Moffi (3e).

La suite après cette publicité

Si Diop (9e) et Bard (25e) ont imité le milieu français au cours des 45 premières minutes, l’ancien attaquant de l’AS Monaco s’est illustré en premier au Vélodrome en suivant parfaitement un tir de Laborde repoussé par Lopez (0-1, 38e). Comme si cela n’avait pas suffi à refroidir les ardeurs des fans marseillais, l’ex-buteur de Montpellier et Rennes en a fait de même pour faire le break après une frappe d’un Thuram étrangement seul à l’entrée de la surface (0-2, 44e). Du côté des Marseillais, moins dans leur assiette, il a fallu attendre la 17e minute pour voir Clauss allumer la première mèche marseillaise, obligeant Schmeichel à se détendre.

À lire

L’OM chute contre Nice !

Les Aiglons insaisissables

Le portier danois a d’ailleurs ensuite encore été mis à contribution, repoussant un tir d’Ünder (22e), alors que Vitinha a lui dévissé sa reprise s’envolant dans le ciel de la cité phocéenne (41e). Heureusement pour le public du Vélodrome, la donne allait être un peu différente au retour des vestiaires. Malinovskyi, après avoir buté sur Todibo (48e), a eu la joie de fêter son premier but en France à la réception d’un centre en retrait de Clauss (1-2, 60e).

La suite après cette publicité

De quoi redonner espoir à tout un peuple, réveiller l’enceinte phocéenne et accoucher d’un gros temps fort marseillais, mais il y avait toujours un pied niçois pour empêcher l’OM de recoller au score (61e, 62e, 64e). Dans le même temps, Lopez se rattrapait en effectuant des parades décisives devant Moffi, en face à face (53e), ou encore Lotomba (73e) et Thuram (84e). Et alors que Sanchez n’arrivait pas à mettre de la puissance pour ce qui était le ballon de l’égalisation (84e), Brahimi, rentré en jeu peu à l’heure de jeu, mystifiait le gardien olympien d’un sublime enroulé du gauche pour définitivement climatiser le Vélodrome (1-3, 85e).

Le PSG prend ses distances

L’OM, malgré l’entrée d’Ounahi, tombe de haut et voit sa belle série (10 matchs sans défaite) prendre brutalement fin. Les Marseillais laissent surtout le PSG s’envoler en tête de la Ligue 1, à trois jours d’un Classique très attendu en 8e de finale de Coupe de France. Le coach Digard garde lui le sourire et poursuit son invincibilité (4 victoires, 1 nul) avec les Aiglons, qui passent devant l’OL et reviennent à 4 points du LOSC.

La suite après cette publicité