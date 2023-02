Lionel Messi répond à Rafael Nadal

La suite après cette publicité

Nommés pour le titre de sportif de l’année 2022, décerné par The Laureus, Lionel Messi et Rafael Nadal ont retenu l’attention de leurs fans sur leurs réseaux sociaux, au cours d’un échange très bienveillant. Les deux géants du football et du tennis se sont renvoyés la balle, témoignant leur admiration l’un envers l’autre.

C’est un honneur d’être à nouveau nominé pour le sportif de l’année par The Laureus… mais… cette année… Allez, Leo Messi, tu le mérites a d’abord lancé l’Espagnol, vainqueur de l’Open d’Australie et de Roland-Garros en 2022, avant que l’Argentin n’enchérisse. «Venant d’un sportif aussi grand que toi, cela me laisse sans voix Rafa. Merci beaucoup, tu le mérites également pour la façon dont tu entres chaque fois sur le court. Tu es un gagnant. Nous avons beaucoup de points en commun. La vérité est que tout le monde le mérite !», a écrit humblement le Champion du Monde 2022. Entre artistes, on parle le même langage.

