PSG : l’énorme coup de gueule de Christophe Galtier après le nul concédé face à Reims

Inquiétude. Voilà le maître-mot qui revient sans cesse ces derniers jours concernant le Paris Saint-Germain, qui n’a gagné qu’un seul de ses quatre derniers matchs de Ligue 1 et qui ne semble plus vraiment dans son assiette depuis la reprise après la Coupe du Monde 2022. Une fois encore, les hommes de Christophe Galtier ont été décevants contre le Stade de Reims (1-1), concédant le but de l’égalisation dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Présent au micro de Prime Video pour débriefer et donner son avis sur ce match, le coach du Paris SG n’a pas mâché ses mots.

« Notre première période a été soporifique, a-t-il d’abord confié froidement pour annoncer la couleur. Pas de rythme, pas d’intensité. On a été rapidement coupés en deux. J’avais décidé de jouer avec 2 lignes de 4. On a vu qu’on était en grande difficulté, on a subi les événements, on a abandonné rapidement notre défense. Face à cette équipe qui joue bien depuis 13 matchs, là ça fait 14, si on rentre à 0-0 à la mi-temps, on est chanceux, mais on n’est pas du tout contents. Le contenu des 45 premières minutes était très insuffisant et pas du tout satisfaisant. »

Galtier agacé par ses joueurs

Et Christophe Galtier de poursuivre, avec la voix grave. « En deuxième période, on a modifié un peu notre milieu de terrain en étant un peu plus en losange, en mettant Ney sous les deux attaquants pour avoir une meilleure animation offensive, mais aussi pour contrarier leurs ressorties de balles […]. On a le bonheur de marquer assez rapidement. Après il y a des faits de matchs, le fait d’être à 10… mais bon, dans l’ensemble, on ne peut pas dire qu’on est satisfaits ce soir. Ce n’est pas une question de dire que je suis inquiet, mais on doit vite reprendre le chemin des victoires et être beaucoup plus ensemble que ce que nous sommes actuellement. »

Clairement agacé par le comportement et les prestations globales de ses Rouge et Bleu, l’ancien technicien de Lille ou encore Nice pensait pourtant que tout irait mieux après son remaniement tactique opéré au retour des vestiaires (exit le 4-4-2 à plat, place à un losange). « Quand j’ai vu ce que nous produisions en première période, on a assez vite rectifié le tir. Je pensais qu’avec notre entame de deuxième période, qui paraissait plus intéressante, avec plus de jeu vers l’avant et sorties de balle plus rapidement faites pour casser les lignes, on était partis sur de bonnes bases. » Galtier a fini par pointer du doigt la naïveté de son équipe, avec un message subliminal envoyé à ses cadres (Marquinhos, Sergio Ramos, entre autres).

Un tacle appuyé sur les cadres du PSG

« Mais après, il y a les circonstances du match qui font que… je n’ai rien à redire sur le rouge de Verratti. Mais quand même, prendre un but à la 95e minute, avec le nombre de joueurs d’expérience que nous avons… Nous avons pris une transition alors qu’il reste 30 secondes à jouer et le ballon dans les pieds. C’est dommageable sur le plan comptable, mais aussi très surprenant par rapport à l’expérience que nous avions sur le terrain. On va continuer à travailler, mais aussi parler. Il y a les performances des uns et des autres. Je suis le responsable de ces contre-performances, mais il y a aussi les performances individuelles. En ce moment, beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau. Est-ce qu’on se laisse aller ? Depuis la Coupe du Monde, on ne peut pas être satisfait. Il y aura des décisions à prendre pour trouver une équipe beaucoup plus solide et qui ressemble à une équipe de haut niveau. » Les maux du PSG sont profonds, et il va vite falloir trouver le remède, le 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich approchant à pas de géant…

