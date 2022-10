Naples : la belle renaissance de Tanguy Ndombele

Rendez-vous en terre inconnue. Cet été, Tanguy Ndombele s'est envolé pour Naples. Après la France et l'Angleterre, le milieu tricolore est parti à la conquête de l'Italie. Un pays où il souhaitait absolument évoluer, lui qui avait pourtant d'autres opportunités sur la table durant le dernier mercato. Le natif de Longjumeau aurait pu rester en Premier League, où Nottingham Forest était intéressé à l'idée de le relancer. Il aurait également pu découvrir l'Allemagne, où le Bayer Leverkusen lui faisait les yeux doux, l'Espagne, où Villarreal le voulait absolument, ou encore la Turquie, où Galatasaray espérait le recruter.

Naples, sa priorité

Bien que l'ancien joueur de l'OL ait pris en compte ces intérêts, il a tout de suite été clair pour lui que le Napoli était sa priorité. Un choix osé pour certains mais assumé par le joueur, totalement emballé par le projet. Mais il fallait également l'accord de Tottenham et de son président Daniel Levy, réputé pour être aussi dur en affaires que le patron napolitain Aurelio De Laurentiis. Durant de longues semaines, les différentes parties ont donc traité. Pendant ce temps-là, Ndombele s'est préparé individuellement, lui qui avait été mis de côté par Antonio Conte durant la préparation estivale des Spurs.

Deux mois durant, le joueur, qui a vécu tant bien que mal cette mise à l'écart, a donc travaillé d'arrache-pied pour être le plus opérationnel possible lorsqu'on ferait appel à lui. La bonne nouvelle est arrivée le 19 août. Ce jour-là, Naples et Tottenham ont trouvé un accord pour un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. Heureux, Ndombele avait chaleureusement été accueilli par les Tifosi sur le sol italien avant de passer avec succès la traditionnelle visite médicale. Après quelques coups de crayon pour signer les documents officiels, l'aventure de Ndombele à Naples pouvait enfin commencer.

Spalletti sait en tirer le meilleur

De quoi ravir Luciano Spalletti, heureux de pouvoir compter sur un tel renfort. «Ndombele arrive avec une carte de visite intéressante, il peut couvrir tous les rôles du milieu de terrain. Et la chose qui m'a le plus plu est la volonté, la conviction et l'enthousiasme avec lesquels il a accepté de venir à Naples. Avec ses traits de caractère, il a le désir fou, que nous avons tous, de faire gagner Naples. Il peut jouer sur tout le terrain, c'est un footballeur complet. C'est un joueur qui peut aussi donner des longs ballons pour les attaquants. C'est un joueur techniquement fort qui sait bien se sortir des espaces. Nous savons qu'il aime courir vers l'avant et non vers l'arrière, mais nous allons lui apprendre».

Convaincu, le technicien italien, très paternaliste avec ses joueurs, a eu l'intelligence de ne pas mettre la pression à sa nouvelle recrue. Il a beaucoup échangé avec le milieu et lui a expliqué ce qu'il attendait de lui tout en lui promettant qu'il ne le jugerait pas sur ses premiers matches après l'été difficile qu'il a eu. Il n'a donc pas vraiment tenu compte de sa première sortie face à la Fiorentina le 28 août dernier (0-0). Pas encore au point physiquement, le joueur, qui devait aussi trouver des automatismes avec ses coéquipiers, avait passé 13 minutes sur le pré. Il a enchaîné ensuite face à Lecce (45 minutes), où il a pu honorer sa première titularisation.

Ndombele monte en régime

Ensuite, il a alterné entre entrées en jeu (Lazio, Rangers à l'aller, Milan, Torino, Ajax à l'aller) et titularisations (Spezia, Cremonese, Bologne, AS Roma). Il a enchaîné hier soir avec une troisième rencontre dans la peau d'un titulaire. Après Bologne et la Roma, il a débuté face aux Rangers en Ligue Europa. Lors de ce match remporté 3 à 0, Ndombele a joué 90 minutes. C'est la première fois qu'il a disputé une partie intégralement cette saison. Il faut rappeler que Luciano Spallettti a précisé qu'il voulait que son joueur retrouve du rythme. Il l'a donc géré tranquillement en lui faisant jouer quelques minutes avant de l'aligner sur des mi-temps puis enfin sur un match en entier. Le Français (1 but, 1 assist cette saison) monte en puissance et retrouve des sensations. Mercredi soir, il a été bon face aux Écossais, lui qui a notamment touché 118 ballons.

Il a terminé avec un bilan de 88% de passes réussies, 2 passes clés, 64% de duels remportés (9/14), 2 tacles, 7 récupérations et enfin 1 tir sur le montant. Une prestation aboutie de la part du milieu, qui trouve sa place au sein d'une grosse équipe qui évolue en 4-3-3 et possède l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe et un collectif bien bâti. Malgré la forte concurrence, tout le monde se tire vers le haut et a sa chance de montrer qu'il en a sous le pied. Grâce à ses pieds justement, Ndombele, qui s'impose comme une plaque tournante, fait de belles choses. Une montée en régime qui est une bonne nouvelle pour le Napoli, qui a tout fait pour bien l'accueillir. Les joueurs comme le staff l'ont bien reçu dans le vestiaire.

Les Bleus dans un coin de la tête

Le bonheur est donc dans le prêt pour le joueur français, qui prend des cours pour apprendre la langue italienne. Des signes qui illustrent parfaitement son implication et son bien-être, lui dont l'avenir va revenir au centre des débats les prochains mois. Actuellement cédé pour une saison avec option d'achat, Ndombele donne satisfaction à Spalletti, qui sait que le joueur n'est pas encore à son maximum en raison de sa préparation tronquée. Pour le moment, la porte n'est pas fermée pour le Tricolore à Naples, où on attend encore avant de passer à l'offensive. De son côté, Ndombele veut aider l'équipe, toujours invaincue, à l'emporter sur tous les tableaux. De beaux projets pour celui qui souhaite finir l'année 2022 en beauté. Car Tanguy Ndombele rêve toujours des Bleus.

Des Bleus avec lesquels il a honoré 7 sélections, dont 4 fois en tant que titulaire (314 minutes jouées en tout). Mais depuis le 28 mars 2021 et un match face au Kazakhstan (81 minutes), l'ancien joueur d'Amiens n'a plus été appelé par Didier Deschamps. Cela fait donc un peu plus d'un an. Malgré tout, son joli retour en force à Naples pourrait pourquoi pas faire réfléchir DD, qui doit dévoiler sa liste pour le Qatar le 9 novembre prochain. Entre les blessures, les méformes et aussi les affaires et polémiques qui touchent certains de ses concurrents, Ndombele a son mot à dire s'il continue à performer à Naples. Il n'est, en tout cas, pas fou de penser à lui. La balle est dans le camp de Deschamps et de Tanguy Ndombele qui a encore 5 matches pour convaincre. Largement suffisant pour ce joueur. Après tout, impossible n'est pas français !