OL : Lacazette veut retrouver son numéro 10

À défaut d'avoir - pour le moment - retrouvé les pelouses de Ligue 1, Alexandre Lacazette est déjà une réussite marketing pour l'Olympique Lyonnais. Alors que le club a établi un nouveau record de ventes sur les maillots floqués au nom de l'international français, une question subsiste tout de même : quel numéro sera attribué à l'ancien joueur des Gunners ? D'après L'Equipe, l'attaquant de 31 ans aurait jeté son dévolu sur le fameux « 10 », numéro aujourd'hui plus réputé pour son côté symbolique que pour les qualités techniques qui lui étaient par le passé inhérentes.

Problème, ce dernier est actuellement la propriété de son nouveau coéquipier Lucas Paquetá. Bien qu'il ne soit pas assuré de rester du côté de l'OL pour la saison à venir, il semble difficilement envisageable que le Brésilien accepte de laisser son numéro à son nouveau « Général », qui plus est quand on connait l'histoire des joueurs auriverde à avoir un jour porté le numéro magique (Pelé, Zico, Ronaldinho, Rivellino ou plus récemment Neymar Jr). Si le 9, qu'il portait à Arsenal, pourrait être une autre option, c'est cette fois Moussa Dembélé qu'il faudrait tenter de convaincre de céder son flocage, lui qui est sous contrat avec Lyon jusqu'en juin 2023. C'est donc un véritable casse-tête à priori anodin, mais finalement tout de même important qui attend les dirigeants lyonnais pour ne pas risquer de fâcher les égos de ses joueurs stars.