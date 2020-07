Clap de fin pour Milan Baros

C'est l'un des attaquants les plus connus du début des années 2000 qui vient de tirer sa révérence. Passé par Liverpool, Aston Villa, l’Olympique Lyonnais, Portsmouth, Galatasaray et le Banik Ostrava, Milan Baros (38 ans) vient d’annoncer qu’il mettait un terme à sa carrière, tiraillé par un corps en souffrance.

«Ma tête voudrait continuer mais mon corps a dit non. Ça fait longtemps que j'ai des problèmes de santé. Mon corps ne fonctionne plus comme avant, ni comme j'en aurais besoin», a-t-il indiqué sur le site officiel du club tchèque. L’attaquant quitte la scène avec une Ligue des Champions (2005), 2 titres de champion de France avec l’OL (2007, 2008), un titre de champion de Turquie avec Galatasaray (2012) et une FA Cup avec Portsmouth (2008).