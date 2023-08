Besiktas : le gros dérapage de Mircea Lucescu sur l’Afrique

Ce jeudi, le Dynamo Kiev accueillait à domicile le Besiktas dans le cadre des barrages aller de la Ligue Europa Conférence. Bousculés par les Stambouliotes, les Ukrainiens ont constamment couru après le score durant l’intégralité de la rencontre avant de plier définitivement dans le temps additionnel après un but de Bakhtiyor Zaynutdinov (2-3), provoquant la frustration de leur entraîneur Mircea Lucescu.

Présent en conférence de presse après la rencontre, le technicien roumain a pesté contre l’arbitrage avant d’employer des propos plus que déplacés à l’égard du club turc. « Nous avons joué contre l’équipe nationale africaine, pas contre le Besiktas. Des Gambiens, des Congolais, des Ghanéens, des Angolais… Il est très difficile de jouer contre eux avec 11 joueurs formés dans le club. Ils ont profité de l’inexpérience de nos joueurs et ont marqué des buts. C’est une bonne équipe, ils ont fait de bons transferts », a déclaré le coach de 78 ans passé par le Besiktas entre 2002 et 2004. Dans la foulée, l’arrière gauche congolais de la formation turque, Arthur Masuaku, n’a pas tardé à réagir à ces propos. « Du coup ça passe aussi cette déclaration, y’a pas de souci ? », peut-on lire sur son compte Twitter.