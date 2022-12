CdM 2022, Brésil : Casemiro bouleversé après l'élimination face à la Croatie

La suite après cette publicité

Interrogé à l'issue de l'élimination en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar face à la Croatie (1-1, 4-2 aux t.a.b.), le milieu de terrain du Brésil Casemiro (30 ans) a confié son désarroi à la suite de cette sortie prématurée : «des années de travail, quatre ans pour ce moment. C'est difficile de trouver les mots. Mais la vie continue, nous sommes tristes. Je suis sûr que chaque membre du groupe a donné le meilleur de lui-même. Encore plus dans la façon dont ça s'est passé. Elle était entre nos mains, elle nous a échappé. Mais la vie doit continuer.»

«Le milieu de terrain avait été l'un des meilleurs de l'équipe lors de la Coupe du monde. Cependant, il n'a pas réussi à être aussi précis dans les passes dans ce match (...) C'est normal, l'Europe a toujours plus d'équipes dans la compétition, donc vous jouez toujours plus contre des Européens. Je ne pense pas qu'il y ait toujours des équipes européennes. Nous y avons cru, c'était un bon travail, une bonne ambiance. C'est un truc de football», a-t-il poursuivi dans des propos rapportés par Globo. Pour rappel, la Seleção a été éliminé lors des cinq derniers Mondiaux par une équipe européenne (France en 2006, Pays-Bas en 2010, Allemagne en 2014, Belgique en 2018 et Croatie en 2022).