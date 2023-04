PSG : la grosse sortie de Christophe Dugarry sur Zinedine Zidane

Alors que le Paris Saint-Germain essaye de sauver sa saison en allant décrocher un nouveau titre en Ligue 1, les dirigeants du club de la capitale s’activent en coulisses pour préparer la prochaine saison du mieux possible. Christophbe Galtier étant plus que jamais sur la sellette, un des principaux chantiers concerne le futur entraîneur du PSG. Comme tous les ans, plusieurs noms reviennent d’ailleurs avec insistance à l’image de Zinedine Zidane. Il faut dire que le technicien français est fortement apprécié chez les Rouge et Bleu et notamment par son état-major. Mais pour Christophe Dugarry, il s’agit d’une grosse erreur de casting.

«Je ne suis pas dans la tête de Zizou. Ce n’est jamais impossible, mais je n’y crois pas. Aujourd’hui, le PSG c’est un bourbier incommensurable. Comme je le disais, il faut faire une dinguerie. Et une dinguerie ce n’est pas avec Zizou. Zizou c’est un garçon pragmatique, avec les idées claires, simples et qui est posé. Il faut faire venir Mourinho ou Simeone», a notamment confié Christophe Dugarry lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Une déclaration qui devrait faire grincer les dents des dirigeants du Paris Saint-Germain. Malgré cela, le message est passé. Affaire à suivre donc.

