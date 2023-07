Le FC Barcelone a bouclé un deal fou avec le Qatar !

La suite après cette publicité

Les leviers économiques et le FC Barcelone, une véritable histoire d’amour. En difficulté sur le plan financier, le champion d’Espagne en titre s’active pour enregistrer ses nouvelles recrues. «Nous avons réduit la masse salariale de près de 200 millions d’euros. Nous avons travaillé très dur, nous avons parlé aux joueurs et nous avons essayé de leur expliquer la dure réalité de ce qui se passe au club», déclarait, en ce sens, le vice-président sportif des Blaugranas Rafa Yuste dans les colonnes de Sport. Oui mais voilà, pour se conformer aux règles du fair-play financier, le club catalan a une autre idée en tête.

Après avoir officialisé les arrivées libres d’Ilkay Gündogan et Inigo Martinez, le Barça a déboursé 5 millions d’euros pour Oriol Romeu en plus d’offrir des nouveaux contrats à Gavi, Ronald Araujo, Inaki Pena, Marcos Alonso et Sergi Roberto. Alors que de nouveaux renouvellements de contrat pourraient être ajoutés à cette longue liste comme celui d’Alejandro Balde, la formation barcelonaise est sur le point de conclure un accord économique avec un investisseur du Qatar. Un deal qui permettrait ainsi aux Culers d’enregistrer ses nouvelles recrues. Comme indiqué par Sport, ce jeudi, le Barça devrait, en effet, annoncer un accord qui devrait rapporter pas moins de 100M€ aux Blaugranas.

Le Barça va pouvoir enregistrer ses recrues !

Si ce dernier devrait enlever une belle épine du pied à la direction barcelonaise, il permettra par ailleurs au Qatar d’exploiter la marque Barça. Pour rappel, le Barça avait vendu 24% de Barça Studios à Socios.com pour 100 millions d’euros et 24% à Orpheus Media pour le même montant. Alors que l’accord avec les deux sociétés comprenait un premier versement de dix millions d’euros et trois autres versements de trente millions d’euros chacun, le premier versement de trente millions devait être effectué en juillet, mais les deux entités ont obtenu un report jusqu’à la fin de l’année, ce qui a conduit LaLiga à bloquer les 60 millions non payés et, par conséquent, les enregistrements de joueurs.

Avec l’officialisation de ce deal, attendue ce jeudi, le Barça pourrait donc inscrire ses nouvelles recrues. Dans son édition du jour, Sport précise qu’une fois que l’investisseur aura récupéré les 100M€ investis, les bénéfices suivants seront partagés à parts égales entre le club et l’investisseur. Pour conclure, le média espagnol précise que la Liga a d’ores et déjà approuvé pleinement cette opération qui s’inscrit dans le plan de viabilité du club. Une bonne nouvelle à venir pour les Blaugranas…