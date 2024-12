Le Real Madrid prépare déjà l’arrivée de Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold, défenseur anglais de Liverpool, a rejeté toutes les tentatives de son club pour prolonger son contrat, qui expire à la fin de la saison. D’après la Cadena SER le Real Madrid serait quant à lui, prêt à négocier un transfert dès le mois de janvier, bien que le joueur soit toujours libre de signer ailleurs cet été. Le club madrilène a déjà préparé un contrat de quatre ans pour Arnold, avec la possibilité d’étendre jusqu’à quatre saisons et demie si Liverpool accepte un accord financier.

La suite après cette publicité

Ce transfert semble de plus en plus probable, notamment après qu’Alexander-Arnold ait montré des signes de départ, en particulier lors de sa célébration d’un but marqué contre West Ham ce 29 décembre. Parallèlement, Liverpool a d’ores et déjà préparé le remplacement de son latéral avec le jeune Conor Bradley. Les madrilènes, désireux de renforcer leurs rangs, auraient au cas où d’autres joueurs en tête, dont Alphonso Davies et Erling Haaland.